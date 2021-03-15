На Черкащині СБУ викрила керівника вишу на корупції з держземлею

Служба безпеки України викрила тимчасово виконуючого обов’язки ректора одного з університетів в Черкаській області на одержанні хабара через оборудку із землею освітньої установи.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник вишу організував корупційний механізм отримання грошей від директора аграрної компанії. За неправомірну вигоду він «гарантував» підприємцю передати у користування 15 га землі на території міста без відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабара.

За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати «данину» від комерсанта. Перевіряється інформація щодо одержання зловмисником неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»