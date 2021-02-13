На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

Служба безпеки України у Черкаській області попередила нелегальний продаж арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї – реактивний піхотний вогнемет «Джміль», виробництва РФ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі.

Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту:

- реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль»,

- чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26,

- двох кілограмів вибухівки,

- трьох гранатометних пострілів,

- трьох гранат,

- двох тисяч набоїв різного калібру.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із блокування незаконного обігу засобів ураження проводились під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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