Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 85

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

Служба безпеки України у Черкаській області попередила нелегальний продаж арсеналу військових засобів ураження представникам кримінальних кіл. Серед вилученої зброї – реактивний піхотний вогнемет «Джміль», виробництва РФ.

За попередніми даними, організатор, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, намагався із-за грат налагодити збут зброї та боєприпасів. До протиправної діяльності він залучив свого посередника на волі.

Товар для продажу зловмисники зберігали у тайнику, облаштованому на території покинутого складського приміщення в Смілянському районі. Своїх клієнтів вони підшукували через власні зв’язки у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали посередника на спробі збуту:

- реактивного піхотного вогнемета РПВ-А «Джміль»,

- чотирьох протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26,

- двох кілограмів вибухівки,

- трьох гранатометних пострілів,

- трьох гранат,

- двох тисяч набоїв різного калібру.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення учаснику угруповання про підозру.

Триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із блокування незаконного обігу засобів ураження проводились під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

На Черкащині СБУ викрила учасника організованого угруповання на спробі збуту протитанкових гранат та вибухівки

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викритого контррозвідкою СБУ бойовика угруповання «Восток» засуджено до 10 років ув’язнення
Сегодня 09:40    105
Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію у військовій сфері
Сегодня 07:32    116
СБУ викрила на Київщині осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» (ВІДЕО)
12.02.2021 09:59    151
Експерту у справі передачі трубопроводу повідомлено про підозру
12.02.2021 09:15    152
Контррозвідка СБУ припинила діяльність групи посадовців, які незаконно легалізували іноземців
12.02.2021 07:04    160
СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка виготовляла фальшиві паспорти країн ЄС
11.02.2021 10:04    154
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ексголові Правління одного з комерційних банків
11.02.2021 08:57    127
СБУ завершила досудове розслідування викритої контррозвідкою організаторки агентурної мережі ФСБ РФ на Херсонщині
11.02.2021 07:35    141
Військова контррозвідка СБУ викрила кандидата на службу до Національної гвардії України на приховуванні громадянства РФ
11.02.2021 06:07    158
СБУ викрила посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку
10.02.2021 08:03    124
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 