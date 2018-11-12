На Чернігівщині СБУ блокувала розкрадання сировини з нафтопроводів

Співробітники Служби безпеки України у межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу блокували на Чернігівщині розкрадання сировини з нафтопроводу.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники облаштували незаконний вріз для перекачування нафти на одній з ділянок нафтопроводу. Продукцію вони завантажували в автоцистерни та вивозили за межі області для реалізації на «чорному» ринку.

За висновками фахівців порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб причетних до протиправних дій.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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