На Чернігівщині викрили компанію, котра фінансувала окупантів

На Чернігівщині представники російської корпорації з використанням підконтрольних українських підприємств налагодили схему з реалізації хімічної продукції на території України. Отримані кошти надходили в бюджет росії для фінансування військової агресії.

«Загалом до цього «пулу» входило 10 підприємств. Вони отримували з території росії моторні оливи, інші хімічні речовини. В Україні на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані від реалізації кошти направлялися на територію росії. Бенефіціарний власник цих підприємств — як на території України, так і великої корпорації на території росії – громадянин рф.

В період окупації на території цих підприємств дислокувалися російські військові та техніка. В рамках кримінального провадження здійснюється дослідження та встановлення цих обставин.

Наразі слідчі Національної поліції на підставі рішення суду наклали арешт на корпоративні права та основні активи головного підприємства та передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Джерело: internetua.com

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