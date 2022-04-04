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На Черниговщине захватчики держали в подвале более 150 заложников

На Черниговщине захватчики держали в подвале более 150 заложников

В подвале школы села Ягодное на Черниговщине, оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в частности женщин и детей.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Фейсбуке, передает Укринформ.

По его словам, оккупанты удерживали людей в тесноте, антисанитарии. Тела мертвых рашисты также не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами.

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", - написал он.

Чаус заметил, что там были женщины и дети. "Я склоняюсь к их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", — отметил он.

Как сообщалось, украинские войска 3 апреля освободили от российских захватчиков три села Черниговской области - Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Источник: ukrinform.ru

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