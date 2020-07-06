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На Дніпропетровщині поліція на хабарі затримала голову земельної комісії ОТГ

На Дніпропетровщині поліція на хабарі затримала голову земельної комісії ОТГ

Вирішення питання з орендою землі він оцінив у 70 000 гривень.

За винагороду голова земельної комісії, який також є депутатом міської ради, пообіцяв посприяти у позитивному розгляді питання на сесії, а саме надання в оренду 2,3 га землі.

У суботу, 4 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Новомосковською місцевою прокуратурою затримали голову комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру однієї з міських об’єднаних територіальних громад.

Затримали його під час одержання першої частини неправомірної вигоди у 44 тисячі гривень.

Голову земельної комісії затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Дніпропетровщині поліція на хабарі затримала голову земельної комісії ОТГ

На Дніпропетровщині поліція на хабарі затримала голову земельної комісії ОТГ

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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