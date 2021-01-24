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На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

Служба безпеки України припинила на Дніпропетровщині діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.

У ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання «Двадцятівські». «Філія» діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін. Для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.

В Україну прекурсор зловмисники переправляли приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку. За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кілограмів метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.

Наприкінці січня поточного року на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці провели 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків. За результатами проведення слідчих дій, вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину. Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тисяч гривень та більше ніж 9 тисяч доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.

Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин. Лідерів ОЗУ затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Операція з викриття угруповання проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно зі слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дніпро, сбу

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