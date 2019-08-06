На Дніпропетровщині викрито посадовицю фіскальної служби, через дії якої до державного бюджету не надійшло понад 2,6 млн грн

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальника районного відділення одного з управлінь ГУ ДФС в області, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне сільськогосподарське підприємство порушило вимоги Податкового кодексу України та у 2016 році безпідставно задекларувало низку фінансово-господарських операцій з реалізації продукції тваринництва на суму понад 15 млн грн, використовуючи спеціальний режим оподаткування, хоча відносно цієї категорії операцій вказаний режим оподаткування не діяв, таким чином отримавши можливість не сплачувати до державного бюджету 80 % від належного обсягу податкових зобов’язань.

Діючи в інтересах приватного підприємства, начальник районного відділення одного з управлінь ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час перевірки, зловживаючи службовим становищем, внесла до бази даних ДФС недостовірні відомості щодо успішного проходження підприємством перевірки, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 2,6 млн грн податку на додану вартість.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо відсторонення її від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

Источник: gp.gov.ua

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