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На Донбасі окупанти проводять ротацію російських кадрових офіцерів — розвідка

На Донбасі окупанти проводять ротацію російських кадрових офіцерів — розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

З 17 січня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях працюють комісії зі складу командувань, штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної та бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової та мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності, повідомляє пресслужба МО України.

Водночас продовжується ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. На цьому тижні прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.

Источник: sprotyv.info

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