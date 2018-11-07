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На Донбассе террористы запугивают мирных жителей за отказ "голосовать"

На Донбассе террористы запугивают мирных жителей за отказ голосовать

Накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе боевики запугивают мирных жителей усилением ответственности за отказ от "голосования".

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации принимают меры для предотвращения провала т.н. "выборов" 11 ноября с.г. из-за угрозы низкой явки избирателей, в т.ч. военнослужащих соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, среди которых более 40% склонны избежать голосования.

В связи с этим, с 5 ноября с.г. начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских оккупационных войск. В частности, командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций оккупантов и включенного в списки избирателей.

В то же время российским оккупационным режимом активно распространяются слухи об усилении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в голосовании. Наиболее суровые наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы".

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ордило

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