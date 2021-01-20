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На Донбассе зафиксировали «Грады» боевиков вблизи линии соприкосновения: подробности

На Донбассе зафиксировали «Грады» боевиков вблизи линии соприкосновения: подробности

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали на оккупированной территории Луганской области 22 реактивные системы залпового огня «Град» с нарушением линий отвода, говорится в ежедневном отчете миссии.

Так, неотведенные «Грады» (БМ-21 «Град», 122 мм), были зафиксированы вблизи Краснолучского.

Кроме этого, на оккупированной части Донецкой области, вблизи Иллиновки, наблюдатели СММ обнаружили три противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм). Они также были размещены с нарушением линий отвода.

Напомним, с момента начала действий договоренностей о перемирии на Донбассе, с 27 июля 2020 года, российские террористы и боевики совершили 5 970 нарушений режима тишины. Речь идет о 2 586 взрывах, 736 пролетевших неопределенных боеприпасах, 79 вспышках дульного пламени, 54 осветительных ракетах и 2 515 очередей и выстрелов.

Источник: sprotyv.info

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