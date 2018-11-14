Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 43

На Донеччині до десяти рокі позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»

На Донеччині до десяти рокі позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»

За вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України засуджено бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання «Оплот». У складі незаконних збройних формувань росіянин зі зброєю в руках охороняв підконтрольні терористам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання. Крім того він збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових.

У квітні 2017 року українські військовослужбовці затримали росіянина у селищі Миколаївка Донецької області.

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя призначив бойовику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набув законної сили.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Чернігівщині СБУ блокувала розкрадання сировини з нафтопроводів
12.11.2018 07:22    88
На Херсонщині СБУ викрила контрактника Збройних Сил на збуті військових засобів ураження
11.11.2018 11:07    99
На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби
11.11.2018 06:45    106
СБУ виявила чотири схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення ООС
10.11.2018 10:08    100
На Полтавщині СБУ затримала «кримінального авторитета» на пропозиції хабара співробітнику спецслужби
10.11.2018 07:09    124
За матеріалами СБУ засуджено учасницю терористичної організації «ДНР»
09.11.2018 10:10    171
У Запоріжжі СБУ блокувала спробу вивезення з України товарів військового призначення
09.11.2018 09:10    114
У Києві СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора
08.11.2018 09:42    122
У Києві СБУ викрила на хабарі високопосадовця Збройних Сил
08.11.2018 06:38    148
СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах (ВІДЕО)
07.11.2018 09:39    137
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 