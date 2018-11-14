На Донеччині до десяти рокі позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»

За вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України засуджено бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання «Оплот». У складі незаконних збройних формувань росіянин зі зброєю в руках охороняв підконтрольні терористам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання. Крім того він збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових.

У квітні 2017 року українські військовослужбовці затримали росіянина у селищі Миколаївка Донецької області.

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя призначив бойовику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набув законної сили.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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