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На Донеччині контррозвідка СБУ затримала розвідника терористичних організацій «Л/ДНР» (ВІДЕО)

На Донеччині контррозвідка СБУ затримала розвідника терористичних організацій «Л/ДНР» (ВІДЕО)

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині розвідника терористичних організацій «Л/ДНР», який надав свідчення причетності РФ до військової агресії на Донбасі.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідпідрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Наразі затриманий, у межах кримінального провадження, співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів по відношенню до бойовиків з числа місцевого населення.

Наразі фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування.

Источник: ssu.gov.ua

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