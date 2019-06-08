На Донеччині прикордонники та поліцейські викрили склад з горілчаними виробами

В результаті обшуку виявлено понад 2 тисячі пляшок та більше ста тетрапаків горілчаних виробів невідомого походження. Загальна сума товару складає близько 850 тисяч гривень.

Оперативні підрозділи Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби, що діють у складі Об’єднаних сил, в рамках відкритого кримінального провадження продовжують здійснювати заходи по виявленню місць зберігання та збуту контрафактного алкоголю на території Донецької області в районі проведення ООС.

Нагадуємо, днями, за безпосередньої участі прикордонників, було викрито декілька складів з алкоголем на суму близько 10 мільйонів гривень.

Продовжуючи заходи по встановленню інших точок зберігання контрафакту, учора прикордонниками спільно з представниками управління захисту економіки Національної поліції проведено санкціонований обшук одного зі складських приміщень в місті Костянтинівка. В результаті обшуку виявлено понад 2 тисячі пляшок та більше ста тетрапаків горілчаних виробів невідомого походження. Загальна сума товару складає близько 850 тисяч гривень.

Виявлені товарно-матеріальні цінності вилучені представниками військової прокуратури для проведення експертизи. На даний час тривають слідчо-оперативні заходи з метою встановлення всього кола осіб, причетних до злочинної бізнес-схеми.

Источник: dpsu.gov.ua

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