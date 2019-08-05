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На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти

На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі виконуючого обов’язки начальника одного з міських управлінь освіти Донеччини.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав «відкати» від місцевих приватних підприємців, які здійснюють будівельні і ремонтні роботи, хабарі за право участі в тендері та обіцяв давати тим фірмам найбільші замовлення.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисником хабаря від комерсанта за укладання договорів на капітальний та поточний ремонт дитсадків та шкіл у Краматорську. За це він хотів отримати «бонус» у розмірі 5-10% від загальної вартості виконаних робіт.

Правоохоронці затримали правопорушника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в службовому кабінеті під час отримання 25 тисяч гривень - другої частини неправомірної вигоди. Загальна сума хабаря становила 38 тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, що можливо причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Пресцентр СБ України

На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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