На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі виконуючого обов’язки начальника одного з міських управлінь освіти Донеччини.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав «відкати» від місцевих приватних підприємців, які здійснюють будівельні і ремонтні роботи, хабарі за право участі в тендері та обіцяв давати тим фірмам найбільші замовлення.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисником хабаря від комерсанта за укладання договорів на капітальний та поточний ремонт дитсадків та шкіл у Краматорську. За це він хотів отримати «бонус» у розмірі 5-10% від загальної вартості виконаних робіт.

Правоохоронці затримали правопорушника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в службовому кабінеті під час отримання 25 тисяч гривень - другої частини неправомірної вигоди. Загальна сума хабаря становила 38 тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, що можливо причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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