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На Донеччині СБУ викрила власного співробітника на збуті психотропів

На Донеччині СБУ викрила власного співробітника на збуті психотропів

Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України викрили співробітника Головного управління в Донецькій та Луганській областях на збуті психотропних речовин.

Оперативники спецслужби у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 307 Кримінального кодексу України, встановили, що правоохоренець реалізовував канабіс на території регіону. До протиправної діяльності він залучив місцевого жителя як спільника.

Співробітники СБУ задокументували два факти незаконних дій зловмисників.

Правоохоронця затримано під час збуту чергової партії психотропів.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях фігурантів кримінального провадження виявлено психотропні засоби та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушень.

Заходи з блокування протиправної діяльності проводились спільно з військовою прокуратурою та ДБР.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: донбасс, сбу

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