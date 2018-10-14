На Донеччині СБУ вилучила партію контрафактних цигарок на понад три мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил блокували незаконне переміщення контрафактних тютюнових виробів через лінію розмежування з тимчасово окупованої території Донецької області.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Краматорська нелегально переправляв цигарки з підробленими акцизними марками з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини. Зловмисник перевозив «товар» на мікроавтобусі поза встановленими контрольним пунктами в’їзду-виїзду. Ввезену «підробку» ділок зберігав в орендованих складських приміщеннях в Краматорську для реалізації в інших регіонах України, зокрема в Києві.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили в місцях зберігання «продукції» понад дев’яносто тисяч пачок контрафактних цигарок. Орієнтовна вартість «товару» за цінами «чорного ринку» становить більше трьох мільйонів гривень.

За матеріалами Служби безпеки України органами Державної фіскальної служби відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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