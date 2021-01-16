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На Донеччині шахраї привласнювали пенсії померлих в ОРДЛО: деталі схеми

На Донеччині шахраї привласнювали пенсії померлих в ОРДЛО: деталі схеми

В Донецькій області правоохоронці викрили групу шахраїв, які присвоювали пенсії померлих в ОРДЛО людей. За 11 місяців правопорушники незаконно заволоділи державними коштами на суму понад 1,4 млн грн. Мешканцю м. Бахмута та двом мешканкам м. Дружківки і м. Слов’янська повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, повідомили у прокуратурі області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня 2019 року по березень 2020 року чоловік отримував від мешканців тимчасово окупованої території Донецької області копії документів померлих там пенсіонерів. Після цього, разом із дружиною підробляв рішення суду про встановлення факту смерті та надавав їх спільниці — працівниці Дружківського МВ Державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції, яка видавала свідоцтва про смерть.

У подальшому зловмисник оформлював у «підкупленого» нотаріуса довіреності нібито від родичів померлих. На підставі підроблених документів він отримував пенсійні нарахування за три роки та грошову допомогу на поховання.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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