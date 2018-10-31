На Донеччині засуджено псевдоміністра фінансів терористичної організації «ДНР»

За матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення так званого «міністра фінансів ДНР».

Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове «міністерство фінансів» терористів та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань. Зловмисниця займається збором коштів до «республіканського бюджету», виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів, забезпечуючи функціонування фінансової системи псевдоутворення разом із «силовим блоком».

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання.

Засуджену оголошено у розшук.

Викриття зловмисниці проводилося спільно з прокуратурою Донецької області.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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