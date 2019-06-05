На Донеччині затримано поліцейського під час отримання неправомірної вигоди

Слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Краматорськ, за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання й отримання неправомірної вигоди слідчим відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий Нацполіції за 2000 доларів США обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності особу, що вчинила ДТП.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі Краматорського теруправління ДБР задокументували факт отримання правоохоронцем частини грошових коштів у розмірі 10 600 гривень.

4 червня 2019 року, під час отримання наступної частини неправомірної вигоди, яке відбувалось у публічному місці, правопорушник, ймовірно, відчув небезпеку та спробував втекти з місця події на автомобілі. Але за декілька хвилин, у результаті гонитви центральними вулицями міста Краматорська, втікач із неправомірно отриманими грошовими коштами (у розмірі 40 000 грн) був зупинений і затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій із метою встановлення усіх обставин та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманому правоохоронцю запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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