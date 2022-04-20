На фоні невдач на фронті Москва розпочала “чистки” керівників “ЛНР”

▪️За отриманою ГУР МО України інформацією, “міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор” Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

▪️Арешт “міністра внутрішніх справ ЛНР” викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва “республіки”, які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазі-держави. Однак, з боку голови “ЛНР” Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді.

Агентство Телевидения Новости