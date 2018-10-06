На Гоптовке иностранцы пытались подкупить пограничников

Накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине в Украину пешком прибыли два гражданина Азербайджана 1985 и 1995 рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время проведения паспортного контроля пограничники выяснили, что иностранцам запрещен въезд в Украину.

Мужчины попытались подкупить пограничников, предложив им денежное вознаграждение в размере 200 долларов США за содействие в беспрепятственном пересечении ими границы.

Пограничники отказались от денег и задокументировали факт дачи взятки иностранцами.

В правоохранительные органы пограничники направили сообщение о противоправном деянии по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Агентство Телевидения Новости