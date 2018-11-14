На Гоптовке пограничникам предлагали взятку за вывоз ребенка в Россию

Накануне ночью в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию пешком прибыла гражданка Украины с ребенком. Ее сопровождал мужчина, также гражданин Украины.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время проверки документов пограничники выяснили, что у женщины отсутствует нотариально заверенное согласие от отца на вывоз ребенка за границу.

В ходе их общения с пограничниками мужчина, который сопровождал женщину с ребенком, предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 50 долларов США за содействие в беспрепятственном пересечении границы ребенком.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, данный факт задокументировали и передали мужчину сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы пограничники направили уведомление об уголовном преступлении, предусмотренном статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Агентство Телевидения Новости