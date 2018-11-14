Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 33

На Гоптовке пограничникам предлагали взятку за вывоз ребенка в Россию

На Гоптовке пограничникам предлагали взятку за вывоз ребенка в Россию

Накануне ночью в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд в Россию пешком прибыла гражданка Украины с ребенком. Ее сопровождал мужчина, также гражданин Украины.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время проверки документов пограничники выяснили, что у женщины отсутствует нотариально заверенное согласие от отца на вывоз ребенка за границу.

В ходе их общения с пограничниками мужчина, который сопровождал женщину с ребенком, предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 50 долларов США за содействие в беспрепятственном пересечении границы ребенком.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, данный факт задокументировали и  передали мужчину сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы пограничники направили уведомление об уголовном преступлении, предусмотренном статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 