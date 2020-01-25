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На "Гоптовке" таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

На Гоптовке таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

На вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержан один из инспекторов отдела таможенного оформления "Гоптовка" таможенного поста "Центральный". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Гражданин Украины, который неоднократно пересекал государственную границу с продуктами питания, конфетами и консервами на пункте пропуска "Гоптовка", обратился в правоохранительные органы с заявлением о систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды сотрудниками таможенного поста.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время очередного пересечения государственной границы указанным гражданином инспектор таможенного поста требовал у последнего за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу денежные средства в размере 4 тыс. грн, которые в дальнейшем и получил.

Инспектор таможенного поста был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска инспектора обнаружены и изъяты денежные средства, которые были получены в последнее от гражданина Украины, и другие денежные средства на общую сумму более 7 тыс. грн.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Санкция ч.3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

На Гоптовке таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

На Гоптовке таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

На Гоптовке таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

На Гоптовке таможенник попался на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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