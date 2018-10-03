На Гоптовке у мужчины в авто нашли холодное оружие

На Гоптовке харьковские пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку провоза через границу холодного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, вчера при осмотре автомобиля марки Лексус правоохранители обнаружили в нем металлическую телескопическую дубинку.

Холодное оружие пытался незаконно перевезти через границу мужчина - украинец 1989 года рождения.

Пограничники опасную находку изъяли и составили административные материалы на ее владельца.

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