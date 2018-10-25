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На Гоптовке у пассажира авто в мусорном пакете нашли наркотики

На Гоптовке у пассажира авто в мусорном пакете нашли наркотики

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили в выезжающем из Украины автомобиле пакет с наркотическим веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

При таможенном контроле автомобиля, который выезжал в Россию, таможенники обнаружили сверток с каннабисом.

Пакет с «травкой» пассажир автомобиля спрятал среди личных вещей в пакете для мусора.

При этом во время устного декларирования водитель и пассажир авто, граждане Украины, заявили об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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