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На Гоптовке у пассажира автобуса нашли пакет с неизвестным веществом

На Гоптовке у пассажира автобуса нашли пакет с неизвестным веществом

На выходных харьковские пограничники совместно с работниками таможни обнаружили вероятно наркотические вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, вчера в пункте пропуска «Гоптовка» служебная собака пограничников среагировала на гражданина Украины, 1997 года рождения, который выезжал из Украины в качестве пассажира на рейсовом автобусе.

При осмотре сумки мужчины правоохранители обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом серо - зеленого цвета растительного происхождения.

О найденном свертке пограничники сообщили полицейским и передали им изъятую находку для проведения экспертизы.

Агентство Телевидения Новости

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