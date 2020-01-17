На Гоптовке у россиянина нашли прицел к гранатомету

На Харьковщине пограничники разоблачили иностранца, который собирался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, 16 января через пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «Рено» в качестве пассажира из Украины выезжал гражданин России.

Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету.

Как отметили в ГПСУ, данный предмет является товаром двойного назначения.

Находку пограничники изъяли и передали сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

Агентство Телевидения Новости