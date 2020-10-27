На Гоптовке у россиянки нашли упаковки с психотропным медпрепаратом

В пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили у россиянки, которая прибыла пешком в Украину, упаковки с сильнодействующими таблетками.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, в сумке у женщины в дорожной сумке под личными вещами были найдены тщательно спрятанные 5 упаковок с таблетками «феназепам 1 мг», всего 250 таблеток.

Как отметили таможенники, женщина перед началом таможенного досмотра заявила об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Каких-либо разрешительных документов для перемещения таблеток гражданка РФ не предоставила.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», феназепам относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен, и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 472 Таможенного кодекса Украины, отметили в пресс-службе Слобожанской таможни.

В деле будут разбираться правоохранители.

Агентство Телевидения Новости