На Гоптовке задержали иностранца на украденном автомобиле

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, 21 мая в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники обнаружили автомобиль Volvo 2005 года выпуска, который был в розыске.

На авто в пункт пропуска прибыл гражданин Турции 1973 года. Во время проверки документов было установлено, что авто находится в международном розыске как похищенное в Германии.

Об обнаружении транспортного средства пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола.

Агентство Телевидения Новости