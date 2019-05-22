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На Гоптовке задержали иностранца на украденном автомобиле
Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, 21 мая в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники обнаружили автомобиль Volvo 2005 года выпуска, который был в розыске.
На авто в пункт пропуска прибыл гражданин Турции 1973 года. Во время проверки документов было установлено, что авто находится в международном розыске как похищенное в Германии.
Об обнаружении транспортного средства пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола.
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