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На Гоптовке задержали мужчину, который был в розыске за наркопреступление

На Гоптовке задержали мужчину, который был в розыске за наркопреступление

На границе с Россией харьковские пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске.

По данным пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, в пункт пропуска «Гоптовка»  прибыл 20-летний гражданин Украины. Мужчина пытался выехать в Россию.

При проверке документов выезжающего правоохранители установили, что он находится в розыске по подозрению в незаконном производстве и хранении наркотических средств.

Разыскиваемого пограничинки задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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