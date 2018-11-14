На Гоптовке задержали мужчину, который был в розыске за наркопреступление

На границе с Россией харьковские пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске.

По данным пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл 20-летний гражданин Украины. Мужчина пытался выехать в Россию.

При проверке документов выезжающего правоохранители установили, что он находится в розыске по подозрению в незаконном производстве и хранении наркотических средств.

Разыскиваемого пограничинки задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

Агентство Телевидения Новости