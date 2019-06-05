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На Гоптовке задержали украинца на угнанном авто

На Гоптовке задержали украинца на угнанном авто

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ,  4 июня в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске.

Во время проверки документов на автомобиль "Мазда" было установлено, что он разыскивается с 2014 года. За рулем сидел украинец 1979 года рождения, который возвращался с территории России. 

Об обнаружении авто пограничники сообщили в Украинское бюро Интерпола, автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Агентство Телевидения Новости

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