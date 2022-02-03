На границе задержали мужчину, который находился в розыске за мошенничество

Пограничники Харьковского отряда задержали украинца 1966 года рождения, который находился в розыске.

Во время проведения пограничного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» база данных правоохранителей сработала в отношении украинца, который возвращался из России на автомобиле BMW. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Пограничники задержали мужчину. Установлено, что он обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины – «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой».

После завершения процессуальных действий разыскиваемого передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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