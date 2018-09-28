Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 45

На хабарі затримали члена поліцейської комісії у Львові

На хабарі затримали члена поліцейської комісії у Львові

Володимира Марусяка затримали під час отримання 500 доларів

За підозрою в отриманні хабара затримали члена поліцейської комісії головного управління Нацполіції у Львівській області Володимира Марусяка. Про це повідомила голова цієї комісії Вікторія Балицька.

З її слів, 26 вересня Володимира Марусяка затримали під час отримання 500 доларів за сприяння в прийнятті на роботу.

«Йому передав гроші родич кандидата на посаду оперативника начебто за позитивне голосування за нього після співбесіди 25 вересня. Власне під час передачі 500 доларів Володимир був затриманий співробітниками Управління захисту економіки», ‒ написала Вікторія Балицька у Facebook.

Речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко підтвердила ZAXID.NET факт затримання члена комісії за ознаками правопорушення ч.3 ст. 368 ККУ (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Однак згодом прес-служба прокуратури уточнила, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.369-2 КК України (зловживання впливом). За це передбачене позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Затримали Володимира Марусяка 26 вересня о 12:00 слідчі Нацполіції, представники управління внутрішньої безпеки, УЗЕ за процесуального керівництва прокуратури. Він перебуває в СІЗО.

Сьогодні, 27 вересня, виконувач обов’язків прокурора Львівської області Олександр Русецький оголосив Володимиру Марусяку підозру.

Володимир Марусяк є адвокатом, керівним партнером «Юридичної фірми «Марусяк і партнери» та членом поліцейської комісії ГУНП у Львівській області як представник від громадськості. Ця комісія на співбесіді відбирає кандидатів на службу в поліцію.

За словами Вікторії Балицької, Марусяк називає цю ситуацію підставою.

Источник: zaxid.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Представники РФ закатували очі, кусали губи, смикалися і йорзали, й уважно конспектували
Сегодня 08:09    68
Давая отпор России и отстаивая собственные границы Украина защищает свободный мир - Президент в ООН
Сегодня 06:30    50
Миллионные хищения в Укравтодоре: в 15 областях проходят обыски
27.09.2018 15:42    175
На получении взятки задержали чиновника Главного сервисного центра МВД Украины
27.09.2018 15:22    148
Украина будет разрабатывать системы безопасности для ядерных реакторов США
27.09.2018 09:43    110
Виступ Президента України на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
27.09.2018 09:34    104
В Україні танкові гармати виготовляють одразу на двох заводах
27.09.2018 09:15    162
Диверсанти з іншої країни: В Міноборони назвали причину пожежі на арсеналі під Калинівкою
27.09.2018 07:55    154
Перелік об’єктів збудованих в Україні на особисті кошти Івана Мазепи
27.09.2018 07:27    187
Айленди для України: перші фото та точні характеристики
27.09.2018 06:58    261
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 