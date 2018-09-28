На хабарі затримали члена поліцейської комісії у Львові

Володимира Марусяка затримали під час отримання 500 доларів

За підозрою в отриманні хабара затримали члена поліцейської комісії головного управління Нацполіції у Львівській області Володимира Марусяка. Про це повідомила голова цієї комісії Вікторія Балицька.

З її слів, 26 вересня Володимира Марусяка затримали під час отримання 500 доларів за сприяння в прийнятті на роботу.

«Йому передав гроші родич кандидата на посаду оперативника начебто за позитивне голосування за нього після співбесіди 25 вересня. Власне під час передачі 500 доларів Володимир був затриманий співробітниками Управління захисту економіки», ‒ написала Вікторія Балицька у Facebook.

Речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко підтвердила ZAXID.NET факт затримання члена комісії за ознаками правопорушення ч.3 ст. 368 ККУ (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Однак згодом прес-служба прокуратури уточнила, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.369-2 КК України (зловживання впливом). За це передбачене позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Затримали Володимира Марусяка 26 вересня о 12:00 слідчі Нацполіції, представники управління внутрішньої безпеки, УЗЕ за процесуального керівництва прокуратури. Він перебуває в СІЗО.

Сьогодні, 27 вересня, виконувач обов’язків прокурора Львівської області Олександр Русецький оголосив Володимиру Марусяку підозру.

Володимир Марусяк є адвокатом, керівним партнером «Юридичної фірми «Марусяк і партнери» та членом поліцейської комісії ГУНП у Львівській області як представник від громадськості. Ця комісія на співбесіді відбирає кандидатів на службу в поліцію.

За словами Вікторії Балицької, Марусяк називає цю ситуацію підставою.

Источник: zaxid.net

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