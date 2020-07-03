На хабарі затримано заступника військового комісара

За процесуального керівництва військової прокуратури Херсонського гарнізону затримано заступника військового комісара – начальника відділення комплектування одного з районних військових комісаріатів Херсонської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 15 тис грн неправомірної вигоди за вирішення питання щодо непризову громадянина України на строкову військову службу.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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