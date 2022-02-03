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На Харьковщине будут судить «медсестру», обобравшую пенсионеров на 600 тыс. грн

На Харьковщине будут судить «медсестру», обобравшую пенсионеров на 600 тыс. грн

Обвиняемая действовала по стандартной схеме: «вашим родным срочно необходима операция».

Перед судом предстанет организаторша мошеннической схемы. Кроме нее самой, в процессе участвовали еще два мужчины. Следствие доказало 5 эпизодов мошеннических действий в их исполнении. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого.

«Установлено, что мужчины поочередно звонили пенсионерам, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция. При этом «врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных», — описали события прокуроры.

«Медсестрой» и выступала 38-летняя организаторша «схемы». Жертвами обманщиков становились жители Змиева. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, — почти 600 тыс. гривен.

Обвинительный акт направили в суд. «Медсестру» обвиняют в мошенничестве, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). В отношении других участников «схемы» расследование продолжается.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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