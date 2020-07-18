На Харьковщине «черные лесорубы» вырубили леса на полмиллиона гривен

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группу в незаконной вырубке леса. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, в состав группы входили и сотрудников лесхоза.

Злоумышленники с ноября 2019 по июль этого года организовали незаконную вырубку и продажу древесины ценных пород на территории Владимирского лесничества (Краснокутский район) "Гутянского лесхоза". Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму 500 тысяч гривен.

17 июля правоохранители провели 7 обысков по адресам проживания правонарушителей, в ходе которых изъяли 4 пилорамы, 1 деревообрабатывающий станок и около 220 куб. м древесины на общую сумму более 330 тысяч гривен.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 175 (невыплата заработной платы или других установленных законом выплат), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им, злоупотребляя служебным положением), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

Агентство Телевидения Новости