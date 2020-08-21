На Харьковщине чиновника РГА подозревают в служебной халатности с ущербом более 93 тысяч гривен

Правоохранители сообщили заместителю председателя одной из районных госадминистраций Харьковской области о подозрении в совершении служебной халатности.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что начальник отдела образования по результатам Государственной закупки в декабре 2011 года заключил договор с подрядчиком на поставку школьного автобуса.

Выступая от имени распорядителя государственных средств, который проводит закупку, в нарушение требований «Положения об отделе образования РГА», служащий не привлек специалистов к проведению осмотра указанного автобуса и не проверил качество поставляемого товара на соответствие ГОСТам.

Это обусловило нецелевое использование бюджетных средств, поскольку поставленный подрядчиком автобус «не является «школьным» и не соответствует требованиям Государственному стандарту для перевозки школьников.

Таким образом, действия служащего нанесли материальный ущерб местному бюджету на сумму более 93 000 гривен.

20 августа следователь Шевченковского отделения полиции сообщил чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости