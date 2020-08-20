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На Харьковщине двое братьев украли деньги у пенсионера, подменив его банковскую карту

На Харьковщине двое братьев украли деньги у пенсионера, подменив его банковскую карту

На Харьковщине правоохранители разоблачили злоумышленников, которые обманули пенсионера.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 августа к полицейским офицерам общины Коломакской ОТГ обратился 67-летний местный житель, который рассказал, что  13 августа он получил на карточку пенсию. Об этом случайно узнали двое мужчин, которые в тот день устанавливали оборудование для телевизора у него в доме. Один из злоумышленников подменил пенсионную карточку мужчины на заблокированную и запомнил код, который был прикреплен к карте.

Затем злоумышленники завладели всей его пенсией в сумме почти 1800 гривен.

Когда позже пенсионер попытался снять с карточки деньги, то понял, что его обманули.

Полицейские офицеры общины вместе с потерпевшим поехали в Коломакское отделение банка, где по распечаткам выяснили, что 13 и 14 августа 2020 с его пенсионной карточки снимались деньги, а также неизвестными был произведен расчет в местном продуктовом магазине.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались 23-летний житель Валковского района и его 17-летний брат - местный житель.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленникам грозит до 3 лет ограничения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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