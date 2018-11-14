На Харьковщине женщина через фиктивное фермерское хозяйство незаконно получила землю на 6 миллионов гривен

Харьковская местная прокуратура направила в суд 12 исков о возвращении государству из незаконного пользования 60 га сельхозземель стоимостью более 6 миллионов гривен в Печенежском районе Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Об их незаконной приватизации стало известно в ходе расследования одного из уголовных производств.

Указанные территории в 2014 году получила в аренду для ведения фермерского хозяйства жительница Харьковской области.

Однако на самом деле женщина не имела никакого намерения заниматься фермерством, а хотела только бесплатно приватизировать землю, обойдя тем самым процедуру земельных торгов.

Для этого она формально создала фермерское хозяйство, членами которого сделала своих родственников. Только через месяц после создания ФГ 60 га земель разделили между 12 его членами. А еще через полгода они безвозмездно приватизировали эти участки по так называемой процедуре «паев фермерского хозяйства».

Сразу после приватизации земель председатель данного фермерского хозяйства начала его ликвидацию. При этом оно не просуществовало и одного сельскохозяйственного сезона и ни разу не использовало предоставленную землю по назначению.

Более того, члены хозяйства также получили участки с рядом нарушений.

Земли находились в аренде у физического лица, а не фермерского хозяйства, как того требует законодательство для их приватизации; к заявлениям о приватизации не приобщены обоснования размера участков и документы, удостоверяющие опыт работы новых собственников в сельском хозяйстве или наличие аграрного образования; передача земель в частную собственность состоялась до прекращения их аренды главой фермерского хозяйства; размер участков превышал средний размер земельного пая на соответствующей территории; проекты землеустройства не прошли обязательной государственной экспертизы.

На основании выявленных нарушений прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд.

Агентство Телевидения Новости