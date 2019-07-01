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На Харьковщине задержали лжеминера

На Харьковщине задержали лжеминера

Пьяный житель Купянска сообщил, что в ювелирном магазине бомба.

34-летний мужчина признался в содеянном и предоставил следствию соответствующие показания. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о заминировании ювелирного магазина. Инцидент произошел 8 июня в городе Купянск, рассказывают правоохранители.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники. Они осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 кв. метров и эвакуировали 7 человек – продавцов, охранника и посетителей магазина. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Указанный факт следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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