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На Харьковщине мошенники под видом работников банка обманывали людей

На Харьковщине мошенники под видом работников банка обманывали людей

На Харьковщине в течение 2017 года правоохранители документировали преступную деятельность группы мошенников, которые под видом работников банка обманывали людей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленниками оказались двое жителей Лозовой - 30-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Они присылали жертве ложное смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. 

В сообщении злоумышленники указывали номер мобильного телефона якобы сотрудника службы безопасности банка, который поможет решить указанную проблему. Доверчивые граждане звонили по указанному номеру. 

В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы ворам для безналичного перевода денежных средств. 

Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка.

Как установили правоохранители, от указанных мошенников пострадали около 70 человек, проживающих в разных регионах Украины. 

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами потерпевших на сумму почти 350 000 гривен.

В Ходе обысков по месту их жительства полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и черновики.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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