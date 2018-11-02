На Харьковщине мошенники под видом работников банка обманывали людей
На Харьковщине в течение 2017 года правоохранители документировали преступную деятельность группы мошенников, которые под видом работников банка обманывали людей.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленниками оказались двое жителей Лозовой - 30-летняя женщина и 25-летний мужчина.
Они присылали жертве ложное смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована.
В сообщении злоумышленники указывали номер мобильного телефона якобы сотрудника службы безопасности банка, который поможет решить указанную проблему. Доверчивые граждане звонили по указанному номеру.
В ходе разговора они сообщали мошенникам данные по своим банковским картам, которые были необходимы ворам для безналичного перевода денежных средств.
Получив необходимую информацию, злоумышленники снимали деньги с карточки потерпевшего, которые затем перечисляли на банковскую карту другого банка.
Как установили правоохранители, от указанных мошенников пострадали около 70 человек, проживающих в разных регионах Украины.
Злоумышленникам удалось завладеть деньгами потерпевших на сумму почти 350 000 гривен.
В Ходе обысков по месту их жительства полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и черновики.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.