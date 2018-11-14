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На Харьковщине мужчина до смерти забил знакомого

На Харьковщине мужчина до смерти забил знакомого

Вечером 12 ноября на улице в селе Родное Барвенковского района между 47 и 28-летними мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате конфликта 28-летний мужчина избил своего оппонента руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Как выяснилось, мужчина является местным жителем и ранее неоднократно был судим.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит  наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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