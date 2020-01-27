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На Харьковщине мужчина хранил в доме пистолет, автоматы и патроны

На Харьковщине мужчина хранил в доме пистолет, автоматы и патроны

Правоохранители нашли у 61-летнего жителя села Песчанка Красноградского района арсенал огнестрельного оружия и патроны.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в рамках открытого уголовного производства по месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в результате которого полицейские обнаружили и изъяли самодельное нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие в виде переделанного газового шумового пистолета "МЭ 9 mod PARA", автоматы ППШ и ППС времен Второй мировой войны, а также около 40 патронов к нарезному оружию различного калибра.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине, а также цель его хранения.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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