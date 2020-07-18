Криминал
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18.07.2020 15:22
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На Харьковщине мужчина хранил у себя дома три килограмма гашиша и марихуаны

На Харьковщине мужчина хранил у себя дома три килограмма гашиша и марихуаны

Правоохранители нашли у жителя Харьковщины 3 кг наркотиков. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, в рамках проведения операции "Мак", во время санкционированного обыска в квартире 37-летнего мужчины, полицейские изъяли 64 пакета различного объема с сухим измельченным веществом растительного происхождения. По словам правонарушителя, это марихуана и гашиш, которые он хранил для собственного употребления.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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