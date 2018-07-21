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На Харьковщине мужчина убил знакомого и лег спать в его доме

На Харьковщине мужчина убил знакомого и лег спать в его доме

19 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Первомайского о том, что она пришла в квартиру к своему 62-летнему брату и обнаружила его мертвым.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В квартире умершего находился пьяный 40-летний мужчина, как оказалось - местный житель.

С его слов полицейские установили, что накануне мужчины распивали спиртное.

Внезапно между ними возник конфликт. В результате гость избил хозяина руками и ногами и лег спать.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти 62-летнего мужчины стало получение травм.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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