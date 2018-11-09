На Харьковщине мужчину осудили за ряд тяжелых преступлений

Приговором Чугуевского горрайонного суда 22-летний мужчина признан виновным в совершении убийства, разбое, незаконном завладении транспортным средством и краже.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, трагедия произошла в августе прошлого года в с. Андреевка Балаклейского района. Осужденный мужчина ради денег убил свою бабушку. Он несколько раз ударил 77-летнюю женщину кирпичом по голове, а когда она перестала дышать, обыскал дом. Однако. в жилище «горе-внук» особо ничем не разшился - нашел только старенький мобильный телефон, который пытался продать, чтобы «заработать» на водку.

Этого убийце оказалось мало и он вернулся к дому старушки еще раз, уже ночью. Еще раз обыскал дом и нашел чуть больше 2 тысяч гривен сбережений, которые старушка тщательно спрятала. Однако, и этого ему оказалось мало.

Мужчина знал, что в гараже во дворе находится неисправный автомобиль его отца. Он на веревке отбуксирован машину в пункт приема металлолома, но сдать машину не удалось. На приемном пункте убийцу задержали правоохранители.

Преступника приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу, идет время на апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости