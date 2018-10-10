На Харьковщине на краже газа поймали полицейского и двух нацгвардейцев
В Харьковской области служба отдела безопасности газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» совместно с представителями охранного агентства разоблачили троих похитителей газового конденсата из задавочного узла скважины № 89 Юлиевского цеха по добыче нефти, газа и конденсата.
Об этом сообщили в пресс-службе компании "УкрГазВидобування".
Злоумышленниками оказались работник управления Национальной полиции Украины в Харьковской области и два военнослужащих-контрактника из воинских частей 3005 и 3017 Национальной гвардии Украины.
Их выслеживали в течение двух месяцев.
С помощью самодельного устройства злоумышленники совершили кражу 315 л газового конденсата.
Также из двух автомобилей, которыми члены группировки приехали на место кражи, изъяли еще 10 пустых канистр емкостью 30 л каждая.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Информацию о краже правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Идет следствие по делу.