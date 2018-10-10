Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:29
Просмотров: 124

На Харьковщине на краже газа поймали полицейского и двух нацгвардейцев

На Харьковщине на краже газа поймали полицейского и двух нацгвардейцев

В Харьковской области служба отдела безопасности газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» совместно с представителями охранного агентства разоблачили троих похитителей газового конденсата из задавочного узла скважины № 89 Юлиевского цеха по добыче нефти, газа и конденсата.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "УкрГазВидобування".

Злоумышленниками оказались работник управления Национальной полиции Украины в Харьковской области и два военнослужащих-контрактника из воинских частей 3005 и 3017 Национальной гвардии Украины.

Их выслеживали в течение двух месяцев.

С помощью самодельного устройства злоумышленники совершили кражу 315 л газового конденсата.

Также из двух автомобилей, которыми члены группировки приехали на место кражи, изъяли еще 10 пустых канистр емкостью 30 л каждая.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Информацию о краже правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Идет следствие по делу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 