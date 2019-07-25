На Харьковщине неизвестные совершили разбойное нападение на пункт обмена валют
Нападение произошло 24 июля около 7:00 в поселке Безлюдовка.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от кассира заведения. Он рассказал, что в учреждение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме около 100 тыс. гривен. После чего вместе со своим сообщником, который ждал на улице, исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
По указанному адресу выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.
Приметы нападающего: возраст около 30 лет, спортивного телосложения.
Был одет в камуфляжные шорты, серую толстовку, на лице балаклава. На ноге татуировка в виде льва или тигра.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Источник: objectiv.tv
Автор: Екатерина Курлат