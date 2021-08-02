На Харьковщине незаконно вырубили деревьев на 1 млн грн: лесникам сообщили о подозрении

В Харьковской области из-за халатности лесников государство потеряло более 1 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным правоохранителей, мастера леса допустили незаконную порубку деревьев в разных лесных кварталах. Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности.

Общий ущерб, который нанесен государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. грн.

В итоге, трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия “Октябрьское лесное хозяйство” сообщили о подозрении. (ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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