Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 87

На Харьковщине незаконно вырубили деревьев на 1 млн грн: лесникам сообщили о подозрении

На Харьковщине незаконно вырубили деревьев на 1 млн грн: лесникам сообщили о подозрении

В Харьковской области из-за халатности лесников государство потеряло более 1 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным правоохранителей, мастера леса допустили незаконную порубку деревьев в разных лесных кварталах. Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности.

Общий ущерб, который нанесен государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. грн.

В итоге, трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия “Октябрьское лесное хозяйство” сообщили о подозрении. (ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Полиция предупреждает водителей об опасности
Сегодня 08:02    146
Експосадовця Харківського авіазаводу викрили на розтраті 30 млн грн
Сегодня 07:35    137
История о слонихе Тэнди: директор Харьковского зоопарка рассказал о ее последних днях жизни
Сегодня 07:08    183
Попал в больницу и не помнит, где живет: на Харьковщине ищут родственников пенсионера (ПРИМЕТЫ)
Сегодня 06:42    230
В Харьковском метро ужесточают контроль
Сегодня 06:15    310
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    141
В Харькове пройдет парад вышиванок
01.08.2021 08:53    228
В Харькове поймали двух квартирных воров (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01.08.2021 08:20    472
В Харькове экстремал проехал на зацепе трамвая (ВИДЕО)
01.08.2021 07:49    235
НАЗК обнаружило несоответствия в декларациях экс-главы ХОГА и его замов
01.08.2021 07:16    401
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 